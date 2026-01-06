ソフトバンクのドラフト4位右腕・相良（岐阜協立大）は母からもらった一通の手紙を大切に持って入寮した。出発の朝に渡され、新幹線の中で読んだ手紙には“雅斗らしく”“楽しみにしている”など、愛情たっぷりの言葉が詰まっていた。「少し寂しいなという気持ちもあったんですけど、しっかりと頑張ろうと思いました」と、引き締まった表情を見せていた。