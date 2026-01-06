北海道江別市出身の日本ハム育成1位・常谷（北海学園大）はこの日北海道から入寮し「一日でも早くエスコンフィールドで活躍できるように頑張りたい」と意気込んだ。下河辺牧場で競走馬の調教助手をする兄から贈られたという馬のキーホルダーを持参。逆方向に長打を打てる強打の内野手は「まずは育成という立場なので支配下は第一の目標ですが、いずれは1軍で活躍することを目標に頑張っていきたい」と青写真を描いた。