6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万2200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては367.20円高。出来高は9285枚だった。 TOPIX先物期近は3501.5ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIX現物終値比23.98ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52200+3809285 日経225m