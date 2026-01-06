北海道根室町出身の日本ハムドラフト5位・藤森（明徳義塾）は、家族と前日に関東入りして入寮し「さらに実感が湧きました。まずはケガなく過ごし、皆さんに名前を知ってもらいたい」と意気込んだ。年始は最東端に位置する納沙布岬で、道内で一番早い初日の出を見たという。長打力と逆方向に打てる巧打を兼ね備えるU―18日本代表捕手は「とても奇麗だなと思いました。太陽と同じように（プロで）上り詰められたら」と誓った。