ソフトバンク・相原雄太投手（23）は新球のシュートを手に入れ、2年目の飛躍を目指している。「調子が良ければ真っすぐより強い。曲がり幅が大きい」と自信を持つシュートと独特な回転軸の直球との対比で、打者を惑わしていく。また、大学の先輩である大関に紹介された本を読み、思考力が向上。フォームを修正するきっかけにもなっている。相原は1メートル91の長身から投げ下ろすフォークに自信を持っていた。だが、昨年6月に