ドラフト3位の鈴木豪（大商大）は「勝だるま」を持参した。大学入学から毎年1月4日に大阪府箕面市の勝運の寺として知られる「勝尾寺」を参拝。今年も初練習前に参拝して初めて購入した。だるまに刻む目標は“ケガなく1年間やりきる”。「目標を書いて、片目をこの後書こうかなと思っています」と赤いだるまを大切そうに両手で持ちながら話した。