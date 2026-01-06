「万葉Ｓ」(５日、京都)新春恒例のマラソンレースは、格上挑戦ながら１番人気に支持されたアクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位）がＶ。好発を決めてスッと２番手を確保。道中は淡々と運び、直線を迎えると馬場の真ん中をさっそうと突き抜け、オープン初勝利を飾った。坂井は「終始この馬のリズムで運び、いい反応だった」と満足げ。四位師は「ハンデも良かったし、騎手も上手にエスコートしてくれた。折り合いは心配ないし