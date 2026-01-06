ソフトバンクのドラフト5位・高橋（JR東日本）は人間工学に基づいて設計され、快眠へと誘うと話題の枕を抱えて入寮。中央大の同期でヤクルト6位の石井に勧められて購入を決めた。「社会人時代に買ったマットレスも持ってきています」。マットレスはドジャースの大谷が愛用するメーカーと同じ。24歳の大砲候補は睡眠の質を良くし、パフォーマンスも上げる。