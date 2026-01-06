「シンザン記念・Ｇ３」(１２日、京都)かつてはオルフェーヴルやアーモンドアイ、ジェンティルドンナが駆け抜けた新春の３歳マイル重賞。今年も春の大舞台を目指す好素材が顔をそろえた。主役はこうやまき賞を制した唯一の２勝馬クールデイトナ。ここでタイトルを獲得し、春へ弾みをつけたい。メンバー唯一の２勝馬クールデイトナが春の大一番へ向けて弾みをつける。初勝利は昨夏の中京マイル戦。スタート直後はハミをかみそ