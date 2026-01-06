「新馬戦」(５日、中山)１番人気のデイトナチャンプ（牡３歳、父インディチャンプ、母プラチナブロンド、美浦・加藤征）が、壮絶なたたき合いの末に鼻差でデビュー星を飾った。横山武は「調教からポテンシャルの高さは感じていました。まだまだこれからの馬ですし、先が楽しみ」と将来性に期待。加藤征師は「しっかりと調教をしてきたので、最後はその差もあったのかな。距離はマイル前後くらいと思っていますが、この時期の