「新馬戦」(５日、京都)主導権を握った２番人気のマナボニート（牝３歳、父グァンチャーレ、母スカイシーアキラ、栗東・北出）が、後続の追い上げを封じ込んで鮮やかに逃げ切った。松若は「素直で操縦性が高いですね。そんなに楽な競馬ではなかったと思いますが、終始余裕がありました。今後もっと良くなってきそうです」と伸びしろを含めて素質を高く評価。管理する北出師は「ゲートは少し心配していた通り遅かったのですが