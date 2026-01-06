昨年の有馬記念の盛り上がりにはかなりドキドキした。これまで全く競馬に興味のなかった、むしろギャンブルはあんまり…と言っていた友人たちから「有馬記念、どの馬が勝つかな？」とたくさん連絡が。レース後も、その友人たちからは興奮冷めやらぬ様子がうかがえる誤字交じりのメッセージが届いた。改めて、昨秋に放送されたＴＢＳ系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の影響をひしひしと感じた。一頭一頭が歩んできた道のり、