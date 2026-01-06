日本ハムのドラフト4位・半田（日大藤沢）が異色コラボを熱望した。お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏の大ファンで「全力で人に（笑いを）与えようとする姿勢は凄い。お笑いと野球で違うが、自分も全力で人に何かを与えられるよう生きたい」と目を輝かせた。始球式などでのコラボが夢。高校通算24本塁打と三拍子を備える内野手は「めちゃくちゃ会ってみたい。早く1軍で活躍するために何をすべきか考えていきたい」と力を込