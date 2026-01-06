米大リーグ、アストロズの入団記者会見で笑顔を見せる今井達也投手＝5日、ヒューストン（共同）【ヒューストン共同】西武からポスティングシステムで米大リーグ、アストロズに移籍した今井達也投手（27）が5日、ヒューストンの本拠地ダイキン・パークで入団記者会見に臨み「僕は実績もあまりないし、失うものはない。たくさんいい打者がいるが、強気でいける投球が持ち味だと思っている」と意気込みを語った。チームカラーのオ