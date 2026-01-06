日本ハムのドラフト3位・大塚（東海大）は、栃木県鹿沼市の実家から約1時間半かけて入寮し「やっとスタートラインに立てたので、結果を残して恩返しができれば」と、意気込んだ。実家はそば店「大越路」を営んでおり、年末は店に立って手伝いをしたという。そばアレルギーで食べることはできないが、即戦力内野手は「自分が頑張れば、多くのお客さんが来てくれると思うので。頑張りたい」と“宣伝部長”としてPRを誓った。