5日放送された『たくはる1年記念日デート＆新シーズン解禁！ 今日好き特別編』にて12日（月）から始まる新シーズンのメンバーが発表された。【映像】人気メンバーも！新メンバー紹介映像継続メンバーとして参加することになったのは、女子メンバーは卒業編2025 in ソウル＆ニュージーランド編からの継続のひなた（高2・静岡県）、ニュージーランド編＆マクタン編からの継続のもか（高1・広島県）。男子メンバーはチュンチョン