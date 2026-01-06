アメリカによるベネズエラへの攻撃をめぐり国連安全保障理事会の緊急会合が開かれ、アメリカとベネズエラの代表がマドゥロ大統領の拘束をめぐり非難の応酬を繰り広げました。安全保障理事会は5日、ベネズエラとコロンビアの要請を受け緊急会合を開きました。会合では、ベネズエラの国連大使がアメリカによる攻撃について「正当性のない違法な武力行使で国連憲章の重大な違反だ」と批判したうえで、「ベネズエラだけでなく世界中の