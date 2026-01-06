ÇÐÍ¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó-Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å10¡§30¡Á¸å11¡§25¡Ë¤¬¡¢11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ë¥Þ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ØÃÇ¤Î»°³Ñ´Ø·¸¡Ä¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿ÍËÜºî¤Ï¡¢½÷À­·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿Í