第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で3年連続9度目の総合優勝を果たした青学大・原晋監督と主将の黒田朝日（4年）が5日、TBS系「ひるおび」に生出演。胴上げのシーンについて、原監督が苦笑いで振り返った。3日、総合優勝を果たした原監督は胴上げで9回宙を舞った。しかし、映像を見た司会の恵俊彰から「上がってなかったじゃないですか！」とツッコミを入れられると「私は支えられてましたね」と