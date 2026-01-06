女優・篠原涼子主演の日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（１１日スタート、日曜・後１０時半）の拘置所内にいる未決拘禁者４人のキャラクター詳細が６日、公開された。女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに、悪女へと変貌（へんぼう）を遂げていく。物語の舞台は拘置所