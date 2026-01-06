今日6日(火)は、北海道と東北の日本海側、そして北陸を中心に雪が降るでしょう。関東北部や長野県北部も大雪になる所がありそうです。一方、関東から九州にかけては、太平洋側を中心におおむね晴れるでしょう。最高気温は昨日5日(月)より低く、平年並みか平年より低くなりそうです。日本海側は雪や雨太平洋側はおおむね晴れる今日6日(火)は、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。北