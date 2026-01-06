ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まであと１か月に迫った。本大会で注目を集めることになるのが、男子の堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝を筆頭にメダル獲得の期待が高いフリースタイルスキー競技のモーグルだ。１９９８年長野五輪で冬季五輪の日本女子で初めて金メダルを獲得した里谷多英さん（４９）がスポーツ報知の単独取材に応じ、五輪女王に輝いた当時の思い出や競技の歴史、ミラノで新たな歴史を紡ぐ後輩たちへのエー