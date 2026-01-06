◆全国高校ラグビー第６日（５日・花園ラグビー場）桐蔭学園２４―２１大阪桐蔭準決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第１）が、大阪桐蔭（大阪第３）との“桐蔭対決”に２４―２１で逆転勝ち、史上６校目の大会３連覇に王手をかけた。４点を追う後半ラストプレーで６分間攻め続け、プロップ喜瑛人（よし・あきと、３年）が逆転を決める“サヨナラトライ”を挙げた。チーム唯一の大阪出身の喜は地元でハットトリックの活躍。史上