昨年の大みそかに放送された「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の毎分の視聴率が５日、分かった。番組の平均視聴率は第１部が３０・８％、第２部は３５・２％。第２部は２５年の全番組でトップだった。歌手別の１位は、５年ぶりの出場となった松田聖子（６３）の３９・９％（午後１１時３８分）。白組、紅組の全アーティストが歌唱を終え、最終歌唱者として特別企画枠で登場し、１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露