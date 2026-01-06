西武・西口文也監督（５３）が５日、ポスティングでメジャー挑戦を目指したが今季残留が決まった高橋光成投手（２８）について、「もちろん」と改めて開幕投手の有力候補であると明言した。この日、今季のチームスローガンが「打破」と発表された。光成は２４年の０勝１１敗から昨季は８勝９敗と復活を遂げたが、２年連続の負け越し。指揮官は「投球的には悪いことはない。そこに『打破』、打って光成を助けて勝ち星が増えたら