第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往・復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）は５日、今回、一気に３分４５秒も更新した１０時間３７分３４秒のハイレベルな大会記録を来年はさらに４５秒の更新を見込んでいることを明かした。全１０区間を細かく分析した上で、往路は１５秒の超過、復路は１分の短縮、総合で４５秒の短縮と想定した。歴史的な快勝から