開業３年目を迎えた千葉直人調教師＝美浦＝のこだわりの新厩舎から多くの活躍馬が誕生しそうだ。第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）には京成杯オータムＨを２０１９、２０年に連覇したトロワゼトワルを母に持つ良血のピエドゥラパン（牝３歳、父エピファネイア）がスタンバイしている。指揮官は「イメージとしてはジッと我慢して、しまいを爆発させる形にしたい。（２馬身半差をつけて