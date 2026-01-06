ＤｅＮＡの佐野恵太外野手（３１）が５日、藤戸饅頭宣伝大使就任に意欲を示した。藤戸饅頭は佐野の地元、岡山・倉敷市内の名物まんじゅうで、ホームページによると起源は１１８４年。皮がうすく、たっぷりのこしあんが詰まっていることが特徴で、佐野は幼少期から好んで食べていた。そんな思い入れがたくさんつまった銘菓の宣伝大使就任への意欲について報道陣から問われると「もちろんやりたい。藤戸饅頭は今でも大好きです」