1月1日、Mrs. GREEN APPLEが“フェーズ3”をスタートさせた。 （関連：【動画あり】Mrs. GREEN APPLE、数多の記録とともにフェーズ2堂々完結歩み出した新章に高まる期待） “フェーズ2”の活動期間は約3年9カ月。あらためて振り返ると「4年も経っていないのか」と驚いてしまうくらい、本当に濃い時間だったと思う。フェーズ2の開幕を告げたのは、2022年3月18日にリリースされた「ニュ