女優の名取裕子（６８）が、５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。司会の黒柳徹子から「あなたダイエットなさって、３、４キロおやせになったとか？」と問われ、名取は「そうなんです。ダイエットをずっとするするするするって、するする詐欺みたいに言ってたんですけど、ちっともやせられなくて。でもさすがに去年人間ドックで、肝臓の数値がすごく悪くなったって言われて」と説明。「お