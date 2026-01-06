三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第114回は、国公立志望者の「私立併願」について考える。「私は体調が悪かっただけだ」東京大学受験を目前に控えた早瀬菜緒と天野晃一郎。早瀬が私立大学も併願受験すると言い出したことに、東大一本勝負だと思っていた天野や先生たちは驚くのだった。国公立大学を受験す