ブルージェイズは５日（日本時間６日）までに球団公式ホームページ上で入団が決まった岡本和真内野手（２９）の背番号が「７」となることを明らかにした。ホームページ上の選手一覧で背番号が「７」と記された。巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本は、３日（同４日）にブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約合意。複数球団が獲得に乗り出す争奪戦となった中で、昨季あと一歩