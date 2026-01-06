福岡県大川市で5日夜、住宅1棟を全焼する火事があり、この家に住む40代の女性が病院に搬送されました。消防によりますと5日午後9時すぎ、福岡県大川市津で「家が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟約360平方メートルが全焼しました。また、隣接する倉庫の一部が焼けました。この火事で全焼した家に住む49歳の女性が煙を吸って病院に搬送されました