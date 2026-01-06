福岡市南区の交差点で5日夜、横断歩道を歩いていた女性が乗用車にはねられる事故があり、女性は病院に搬送されました。警察によりますと5日午後10時前、福岡市南区の清水四ツ角交差点で横断歩道を歩いていた女性が左折してきた乗用車にはねられました。はねられた女性は成人で病院に搬送されていますが、命に別条はないということです。事故現場は信号機のある交差点で、警察が事故の状況を調べています。