官公庁も1月5日が仕事始めです。新潟県庁では花角知事が職員に対し「県政の課題に対し、ウマが駆けるようにスピード感を持って取り組んでほしい」と挨拶しました。 【齋藤正昂アナウンサー】「年末年始を挟み、久々に顔を合わせた職員の皆さん。県庁は1月5日、仕事始めを迎えます」5日が仕事始めとなった県庁では講堂に集まった職員約200人に対して花角知事が年頭の挨拶を実施。クマの出没増加や医療提供体制・夏の高