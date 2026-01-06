西武からポスティングシステムを利用し、３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズに移籍した今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、本拠地・ダイキンパークで入団会見に臨んだ。冒頭では「Ｗｈａｔ’ｓｕｐ？Ｈ―Ｔｏｗｎ（やあ、ヒューストンの皆さん）」と英語で会場の爆笑をさらい、「Ｉ’ｍＴａｔｓｕｙａＩｍａｉ．Ｉ’ｍｒｅａｄｙｔｏｃｈａｓｅｔｈｅＷｏｒｌｄＣｈａｐｍｐｉ