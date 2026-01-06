巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズと合意したことが正式発表された岡本和真内野手（２９）の最新姿が公開された。ブルージェイズは５日（日本時間６日）に球団公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「サプライズ！岡本和真参上！ＫａｚｕｍａＯｋａｍｏｔｏｉｓｈｅｒｅ」と記し、ドーム型の滑り台から滑りおり、両手を挙げる岡本の動画をアップした。少し戸惑った後、照れ笑いする姿がキュートだ。ネ