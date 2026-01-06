NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間05:15） ダウ平均49088.77（+706.38+1.46%） ナスダック23406.50（+170.87+0.74%） CME日経平均先物52255（大証終比：+435+0.83%） 欧州株式5日終値 英FT100 10004.57（+53.43+0.54%） 独DAX 24868.69（+329.35+1.34%） 仏CAC40 8211.50（+16.29+0.20%） 米国債利回り 2年債 3.453（-0.021） 10年債 4.161（-0.030） 30年債 4.851