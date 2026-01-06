NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4451.50（+121.90+2.82%） 金２月限は急反発。時間外取引では、米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束し、地政学的リスクを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、手じまい売りが出て上げ一服となった。日中取引では、押し目を買われた。その後は、米ＩＳＭ製造業景況感指数が予想以下となったが、反応は限られた。 MINKABU PRESS