きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの戻り売りが優勢となり、ドル円は１５６．１０円付近まで一時下落している。２１日線に再び顔合わせしており、明日以降の動きが注目される。米国によるベネズエラ軍事作戦にもかかわらず、米株式市場を始め市場は落ち着いた反応を見せており、ダウ平均は最高値を更新する中、リスク回避のドル高の動きが後退しているようだ。 アナリストはレポートで、週末の米軍によるベネズ