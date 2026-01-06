西武の西口監督は残留が決まった高橋光について「本人は残念かもしれないが、チームにとっては本当に大きな戦力が戻ってきてくれたということで心強い」と話した。これまでも残留なら開幕投手の可能性を示唆していたが「できれば、やったことのない投手にやらせてあげたい気持ちもある」と明言せず。アストロズ入りが決まった今井には「どういう活躍をしてくれるのか、今から楽しみ」と期待した。