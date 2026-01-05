「ニューエラ（New Era®）」が、岡本太郎との新作コラボレーションとして、1949年から2004年まで存在したプロ野球球団・大阪近鉄バファローズのコレクションを1月8日に発売する。全国のニューエラストア（ニューエラ新宿イーストを除く）と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】球団のアイデンティティを示す猛牛をモチーフとした大阪近鉄バファローズの球団ロゴは、1959年に岡本太郎によって制作。今回