◇ラグビー・U18合同チーム東西対抗戦西軍35―26東軍（2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）U18合同チーム東西対抗戦は西軍が35―26で逆転勝ちした。西軍のNo・8吉川慎之助（宮崎・日向）が後半11分に3本目のトライを決めて勝利に結びつけた。「花園はずっと憧れていたので気持ちよかった」と笑顔。卒業後は東洋大に進み「下からはい上がるしかない。諦めずに頑張ります」と話した。東軍のPR岡村徹は進学校の静岡か