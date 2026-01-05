ラッシュ（LUSH）がバレンタインコレクションとして、シャワージェルやバスボム、ボディケアアイテムなど全38種を全国79店舗、公式オンラインストア、公式アプリで発売した。【画像をもっと見る】ラッシュのバレンタインアイテムは、ペルー、シエラレオネ共和国、ドミニカ共和国産のフェアトレードオーガニック認証カカオバターをふんだんに使用したアイテムが特徴的。今年はハートをかたどったアイテムや、原材料の果実をモチ