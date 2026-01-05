韓国発メイクアップブランド「ヒンス（hince）」が、アイコンティント「ロウグロウジェルティント」から新シリーズ「On Mute エディション」（3色、各4mL 1760円）を発売する。1月16日からヒンス直営店で先行販売し、1月26日からZOZOTOWN、LINEギフトで、1月29日から全国で取り扱う。【画像をもっと見る】ロウグロウジェルティントは、軽やかな感触とナチュラルな発色が特徴のヴィーガンジェルティント。半透明カラーで、長時