DeNA・相川亮二新監督（49）が、スポーツニッポン新聞社の新春インタビューに応じた。5年間監督を務め昨年の2位など4年連続Aクラスや、24年にリーグ3位から日本一に導いた三浦大輔前監督（52）からバトンを受けた新指揮官。98年以来28年ぶりのリーグ優勝と日本一を目指す相川流のチームづくりや、戦術などについて語り尽くした。（聞き手・大木穂高）――新年を迎えて監督としての自覚は。「確かにコーチ時代とは違うのは