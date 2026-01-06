ロッテは仕事始めを迎え、高坂俊介球団社長が年頭のあいさつ。昨年、球団は2つの意思決定をしたとし、30年の千葉県君津市へのファーム施設移転とともに新築移転予定の新球場について言及した。「2034年ごろの開業を予定する新マリンスタジアムについて屋内型での整備を検討したいという意思表明です」と改めてドーム型を求めていることを明かした。新球場については昨年9月、一度は千葉市が屋外型での新築移転を公表。だが、