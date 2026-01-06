■エアロエッジ 2,626円(+500円、+23.5％) ストップ高 ＡｅｒｏＥｄｇｅ [東証Ｇ]がストップ高。同社は大手航空機メーカー向けにエンジン用のチタンアルミブレードを供給。26年6月期第1四半期（7-9月）の売上高は前年同期比55.7％増の11億5700万円、営業利益は同4.9倍の2億4500万円と急拡大し、事業拡大に向けて昨年に国内での量産投資を決定するなど、成長志向を鮮明にしている。大発会の5日は外資