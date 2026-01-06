楽天・ドラフト2位の伊藤樹（早大）は中学、高校の6年間を宮城で過ごし「プロ野球選手として宮城に戻ってこられて凄くうれしい」と実感を込めた。早大の小宮山監督からは「一球入魂」の教えを授けられており「4年間、一球に魂を込めて投げるのは大事なことだなと凄く感じた。それを一番大事にしたい」。この日は同1位の藤原（花園大）が体調不良のため入寮を見送り。「一緒に入寮できなかったり、写真に写れなくて悲しんでい