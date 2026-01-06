春の飛躍へ、落とせない一戦となる。注目の3歳馬を紹介する「RoadtoClassic」は、日曜重賞「第42回フェアリーS」に出走するピエドゥラパンをピックアップ。母が中山マイルの京成杯AHで連覇を達成したトロワゼトワルという良血が、初の中山で覚醒の予感だ。中山のマイル戦でこの血統を買わない手はない。フェアリーSに出走するピエドゥラパンはトロワゼトワルの娘。その母は中山芝1600メートルで行われた京成杯オータムハン